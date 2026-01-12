Ausblick: Bank of New York Mellon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of New York Mellon stellt am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 1,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Bank of New York Mellon 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,14 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 49,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bank of New York Mellon 10,09 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,31 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 5,80 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 20,02 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 39,75 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at