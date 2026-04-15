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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of New York Mellon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of New York Mellon äußert sich am 16.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of New York Mellon im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,94 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,58 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 46,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,18 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,72 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,42 USD aus. Im Vorjahr waren 7,40 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 21,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 40,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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