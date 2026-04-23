Ausblick: Bank Of Shanghai Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

Bank Of Shanghai Registered A wird am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,500 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,05 Prozent erhöht. Damals waren 0,420 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 45,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 13,62 Milliarden CNY gegenüber 24,82 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,66 CNY, gegenüber 1,60 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 54,77 Milliarden CNY im Vergleich zu 111,27 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at