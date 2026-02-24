Ausblick: Bank of Siauliai AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of Siauliai AB lässt sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank of Siauliai AB die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,024 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Siauliai AB noch 0,020 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of Siauliai AB nach der Prognose von 1 Analyst 58,6 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 31,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,7 Millionen EUR umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,105 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,120 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 196,8 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 342,1 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at