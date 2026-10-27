Ausblick: Bank of Siauliai AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Siauliai AB gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,032 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Siauliai AB 0,030 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 37,35 Prozent auf 51,6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,100 EUR im Vergleich zu 0,090 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 197,1 Millionen EUR, gegenüber 323,6 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at