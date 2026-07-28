Bank of Siauliai AB Aktie
WKN: A0B6TH / ISIN: LT0000102253
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Siauliai AB präsentiert Quartalsergebnisse
Bank of Siauliai AB veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,030 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 EUR erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 48,8 Millionen EUR aus – eine Minderung von 39,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bank of Siauliai AB einen Umsatz von 80,4 Millionen EUR eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,100 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,090 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 197,1 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 323,6 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of Siauliai AB
|
07:01
|Ausblick: Bank of Siauliai AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Bank of Siauliai AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Bank of Siauliai AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: Bank of Siauliai AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Bank of Siauliai AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)