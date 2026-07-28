Ausblick: Bank of Siauliai AB präsentiert Quartalsergebnisse

Bank of Siauliai AB veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,030 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 EUR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 48,8 Millionen EUR aus – eine Minderung von 39,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bank of Siauliai AB einen Umsatz von 80,4 Millionen EUR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,100 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,090 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 197,1 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 323,6 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at