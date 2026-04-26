Ausblick: Bank of Siauliai AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank of Siauliai AB wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,025 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Siauliai AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 EUR in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 50,2 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 34,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 77,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,093 EUR, gegenüber 0,090 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 193,6 Millionen EUR im Vergleich zu 323,6 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at