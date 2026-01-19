Bank of the Ozarks Registered Shs Aktie

Bank of the Ozarks Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQ1Z / ISIN: US06417N1037

19.01.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of the Ozarks Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of the Ozarks Registered lässt sich am 20.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank of the Ozarks Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,55 USD je Aktie gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bank of the Ozarks Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 434,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 695,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,19 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,14 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,73 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,77 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

