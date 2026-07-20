Bank of the Ozarks Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JQ1Z / ISIN: US06417N1037
|
20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of the Ozarks Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bank of the Ozarks Registered präsentiert in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of the Ozarks Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,58 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 436,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 37,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bank of the Ozarks Registered einen Umsatz von 699,6 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,18 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,75 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,80 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of the Ozarks Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Bank of the Ozarks Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Bank of the Ozarks Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: Bank of the Ozarks Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bank of the Ozarks Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Bank of the Ozarks Registered Shs
|45,10
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor ruhigem Start -- DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen fester - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendieren dürfte, wird bei den deutschen Nachbarn ein minimales Plus erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart gut behauptet.