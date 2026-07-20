Bank of the Ozarks Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JQ1Z / ISIN: US06417N1037

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of the Ozarks Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of the Ozarks Registered präsentiert in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of the Ozarks Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,58 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 436,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 37,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bank of the Ozarks Registered einen Umsatz von 699,6 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,18 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,75 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,80 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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