Ausblick: Bank of The Philippine Islands BPI präsentiert Quartalsergebnisse

Bank of The Philippine Islands BPI lädt am 02.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,36 PHP je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank of The Philippine Islands BPI 0,934 PHP je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 24,93 Milliarden PHP – ein Plus von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of The Philippine Islands BPI 24,37 Milliarden PHP erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,23 PHP, gegenüber 4,74 PHP je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 96,99 Milliarden PHP im Vergleich zu 101,92 Milliarden PHP im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at