Ausblick: Bank Polska Kasa Opieki mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank Polska Kasa Opieki wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,76 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,42 PLN je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,18 Milliarden PLN – ein Minus von 30,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank Polska Kasa Opieki 5,98 Milliarden PLN erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,27 PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 26,73 PLN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 17,11 Milliarden PLN, nachdem im Vorjahr 23,87 Milliarden PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at