Ausblick: Bank Polska Kasa Opieki mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank Polska Kasa Opieki wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 5,45 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Polska Kasa Opieki noch ein Gewinn pro Aktie von 6,10 PLN in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Bank Polska Kasa Opieki mit einem Umsatz von insgesamt 4,27 Milliarden PLN abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,08 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 29,73 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 22,31 PLN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 26,73 PLN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 16,76 Milliarden PLN, gegenüber 23,87 Milliarden PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at