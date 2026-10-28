Ausblick: Bank Polska Kasa Opieki mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank Polska Kasa Opieki wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,58 PLN. Das entspräche einer Verringerung von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,26 PLN erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bank Polska Kasa Opieki in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,35 Milliarden PLN im Vergleich zu 5,92 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,68 PLN im Vergleich zu 26,73 PLN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 17,45 Milliarden PLN, gegenüber 23,87 Milliarden PLN ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at