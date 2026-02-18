Bank Polska Kasa Opieki Aktie
WKN: 914910 / ISIN: PLPEKAO00016
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bank Polska Kasa Opieki vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bank Polska Kasa Opieki präsentiert am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,56 PLN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank Polska Kasa Opieki 6,14 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bank Polska Kasa Opieki in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,28 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren noch 6,15 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 27,23 PLN, gegenüber 24,29 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 17,02 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 22,95 Milliarden PLN erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
