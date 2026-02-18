Bank Polska Kasa Opieki Aktie

Bank Polska Kasa Opieki für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914910 / ISIN: PLPEKAO00016

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bank Polska Kasa Opieki vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank Polska Kasa Opieki präsentiert am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,56 PLN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank Polska Kasa Opieki 6,14 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bank Polska Kasa Opieki in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,28 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren noch 6,15 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 27,23 PLN, gegenüber 24,29 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 17,02 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 22,95 Milliarden PLN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

