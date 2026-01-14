Bank7 Aktie

WKN DE: A2N52F / ISIN: US06652N1072

14.01.2026 07:01:06

Ausblick: Bank7 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank7 äußert sich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank7 1,16 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 30,84 Prozent auf 24,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank7 noch 34,7 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,40 USD je Aktie, gegenüber 4,84 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 95,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 142,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

