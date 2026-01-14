Bank7 Aktie
WKN DE: A2N52F / ISIN: US06652N1072
|
14.01.2026 07:01:06
Ausblick: Bank7 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bank7 äußert sich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank7 1,16 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 30,84 Prozent auf 24,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank7 noch 34,7 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,40 USD je Aktie, gegenüber 4,84 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 95,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 142,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank7 Corp Registered Shs
|
14.01.26
|Ausblick: Bank7 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.10.25
|Ausblick: Bank7 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Ausblick: Bank7 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)