Bank7 Aktie

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WKN DE: A2N52F / ISIN: US06652N1072

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15.07.2026 07:01:06

Ausblick: Bank7 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank7 lädt am 16.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

3 Analysten schätzen, dass Bank7 für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 30,80 Prozent auf 23,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank7 noch 34,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD, gegenüber 4,50 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 99,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 137,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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