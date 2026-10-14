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14.10.2026 07:01:06

Ausblick: Bank7 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank7 veröffentlicht am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Bank7 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 23,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 33,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bank7 35,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,44 USD im Vergleich zu 4,50 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 96,9 Millionen USD, gegenüber 137,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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