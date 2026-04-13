Ausblick: Bank7 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank7 stellt am 14.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal.

Bank7 soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,28 USD aus. Im Vorjahr waren 4,50 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 98,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 137,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at