Ausblick: Bankinter, gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bankinter, gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen, dass Bankinter, für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,354 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 30,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 913,5 Millionen USD gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 3,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at