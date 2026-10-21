Ausblick: Bankinter, informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bankinter, wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,320 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Bankinter, 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 808,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bankinter, 1,20 Milliarden EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,21 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,28 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,96 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at