Ausblick: Bankinter, präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bankinter, stellt am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,314 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,310 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 37,53 Prozent auf 795,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,27 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,24 Milliarden EUR, gegenüber 4,96 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at