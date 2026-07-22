Ausblick: Bankinter, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bankinter, äußert sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 37,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 909,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,73 Milliarden USD, gegenüber 5,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at