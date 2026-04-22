Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bankinter, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bankinter, präsentiert am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,300 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bankinter, 0,290 EUR je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 777,6 Millionen EUR – ein Minus von 37,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bankinter, 1,25 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,28 EUR im Vergleich zu 1,21 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 3,24 Milliarden EUR, gegenüber 4,96 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bankinter, SA Reg.Shs
Analysen zu Bankinter, SA Reg.Shs
Aktien in diesem Artikel
|Bankinter, SA Reg.Shs
|13,92
|0,72%