Ausblick: Bankinter, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bankinter, präsentiert am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,300 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bankinter, 0,290 EUR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 777,6 Millionen EUR – ein Minus von 37,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bankinter, 1,25 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,28 EUR im Vergleich zu 1,21 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 3,24 Milliarden EUR, gegenüber 4,96 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at