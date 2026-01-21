Ausblick: Bankinter, vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bankinter, lädt am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,287 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bankinter, 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 788,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,34 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,06 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,04 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,41 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at