Ausblick: Bankinter, vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bankinter, wird am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,334 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bankinter, in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 920,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,42 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD, gegenüber 1,15 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 3,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,85 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at