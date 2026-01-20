Ausblick: BankUnited stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BankUnited äußert sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,890 USD je Aktie gegenüber 0,910 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll BankUnited nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 280,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 43,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 493,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,08 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,02 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at