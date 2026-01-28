Ausblick: Bankwell Financial Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bankwell Financial Group wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD gegenüber 0,320 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bankwell Financial Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 28,1 Millionen USD im Vergleich zu 48,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,48 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 106,1 Millionen USD, gegenüber 195,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at