Bankwell Financial Group Aktie

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WKN DE: A1W5CP / ISIN: US06654A1034

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Bankwell Financial Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bankwell Financial Group lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 33,3 Millionen USD – ein Minus von 37,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bankwell Financial Group 53,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,78 USD, gegenüber 4,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 130,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 207,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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