Ausblick: Bankwell Financial Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bankwell Financial Group lässt sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bankwell Financial Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,29 USD. Dies würde einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bankwell Financial Group 1,15 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 30,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 39,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bankwell Financial Group einen Umsatz von 50,8 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,45 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 124,4 Millionen USD, gegenüber 207,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at