Bankwell Financial Group Aktie
WKN DE: A1W5CP / ISIN: US06654A1034
|
22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bankwell Financial Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bankwell Financial Group lässt sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bankwell Financial Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,29 USD. Dies würde einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bankwell Financial Group 1,15 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 30,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 39,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bankwell Financial Group einen Umsatz von 50,8 Millionen USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,45 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 124,4 Millionen USD, gegenüber 207,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bankwell Financial Group Inc
|
22.07.26
|Ausblick: Bankwell Financial Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Bankwell Financial Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Bankwell Financial Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)