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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Banner mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Banner wird am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,41 USD aus. Im letzten Jahr hatte Banner einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 184,2 Millionen USD – ein Minus von 18,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banner 226,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,02 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 726,6 Millionen USD, gegenüber 881,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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