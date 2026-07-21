Ausblick: Banner stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banner lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 19,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 174,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 217,6 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,16 USD je Aktie, gegenüber 5,64 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 720,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 881,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at