20.01.2026 07:01:06

Ausblick: Banner zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banner lässt sich am 21.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Banner die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Banner in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 173,2 Millionen USD im Vergleich zu 215,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,60 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,88 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 673,3 Millionen USD, gegenüber 835,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

