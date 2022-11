Ausblick: Baozun A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Baozun A präsentiert in der am 29.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,143 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Baozun A einen Verlust von -1,330 CNY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,75 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 8,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Baozun A einen Umsatz von 1,90 Milliarden CNY eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,873 CNY je Aktie, gegenüber -1,020 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 9,08 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 9,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at