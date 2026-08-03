Barbeque Nation Hospitality Aktie
WKN DE: A2QR8X / ISIN: INE382M01027
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Barbeque Nation Hospitality legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Barbeque Nation Hospitality lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,400 INR. Dies würde einen Gewinn von 90,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Barbeque Nation Hospitality -4,200 INR je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Barbeque Nation Hospitality in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,97 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,750 INR, gegenüber -15,130 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 15,73 Milliarden INR im Vergleich zu 13,39 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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