Barbeque Nation Hospitality Aktie
WKN DE: A2QR8X / ISIN: INE382M01027
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Barbeque Nation Hospitality verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Barbeque Nation Hospitality wird am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -5,690 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 33,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,07 Milliarden INR gegenüber 3,05 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 INR, gegenüber -15,130 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 16,88 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,39 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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