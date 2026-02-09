Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs Aktie

WKN: 911762 / ISIN: US06738E2046

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Barclays legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Barclays wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,423 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 98,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 34,35 USD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,92 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,42 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,34 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,84 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 39,11 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 70,56 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs

Analysen zu Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs

Aktien in diesem Artikel

Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs 26,41 3,65% Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs

