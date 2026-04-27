Ausblick: Barclays legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Barclays äußert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,139 GBP aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,92 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Barclays 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,09 Milliarden GBP verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Barclays 7,71 Milliarden GBP umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,522 GBP, gegenüber 0,440 GBP je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 30,95 Milliarden GBP, nachdem im Vorjahr 54,61 Milliarden GBP generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at