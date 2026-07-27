Ausblick: Barclays legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Barclays wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Barclays für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,819 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,78 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD, gegenüber 2,31 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 41,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,97 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at