Ausblick: Barclays öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Barclays wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,153 GBP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,120 GBP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 12,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,05 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,19 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,531 GBP je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,440 GBP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 31,19 Milliarden GBP, gegenüber 54,61 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at