Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs Aktie

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WKN: 911762 / ISIN: US06738E2046

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Barclays präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Barclays wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,640 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,09 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,74 USD im Vergleich zu 2,31 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 41,65 Milliarden USD, gegenüber 71,97 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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