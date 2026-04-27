Ausblick: Barclays stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Barclays wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,748 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,650 USD je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,88 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD, gegenüber 2,31 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 41,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 71,97 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at