Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Barclays stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Barclays wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,121 GBP aus. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,100 GBP je Aktie eingefahren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent auf 7,62 Milliarden GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,17 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,518 GBP, gegenüber 0,440 GBP je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 31,48 Milliarden GBP im Vergleich zu 54,61 Milliarden GBP im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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