Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Barclays veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Barclays wird am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,078 GBP. Dies würde einer Verringerung von 98,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Barclays 6,70 GBP je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 6,93 Milliarden GBP abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,45 Prozent verringert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,433 GBP je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,360 GBP je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 28,98 Milliarden GBP aus, im Gegensatz zu 55,22 Milliarden GBP im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

07.04.25 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.12.24 Barclays Outperform RBC Capital Markets
22.08.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
25.04.24 Barclays Buy UBS AG
