Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Barclays veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Barclays wird am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,078 GBP. Dies würde einer Verringerung von 98,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Barclays 6,70 GBP je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 6,93 Milliarden GBP abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,45 Prozent verringert.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,433 GBP je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,360 GBP je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 28,98 Milliarden GBP aus, im Gegensatz zu 55,22 Milliarden GBP im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays plc
|
07:01
|Ausblick: Barclays veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Barclays cuts ties with lobbying firm founded by Peter Mandelson (Financial Times)
|
04.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.02.26
|FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|5,54
|-0,72%