Ausblick: Barfresh Food Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Barfresh Food Group wird sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,085 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,0 Prozent verringert. Damals waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Barfresh Food Group nach den Prognosen von 2 Analysten 5,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 73,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,105 USD, gegenüber -0,170 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 30,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 14,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at