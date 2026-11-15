Barfresh Food Group Aktie
WKN DE: A3DRU4 / ISIN: US0675322004
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Barfresh Food Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Barfresh Food Group präsentiert in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,065 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Barfresh Food Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 56,50 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,275 USD, gegenüber -0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 22,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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