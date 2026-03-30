Barfresh Food Group Aktie
WKN DE: A3DRU4 / ISIN: US0675322004
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Barfresh Food Group präsentiert Quartalsergebnisse
Barfresh Food Group öffnet am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,035 USD. Das entspräche einem Gewinn von 41,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,060 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Barfresh Food Group 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 103,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Barfresh Food Group 2,8 Millionen USD umsetzen können.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,165 USD, gegenüber -0,190 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 14,5 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,7 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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