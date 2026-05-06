Ausblick: Barings BDC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Barings BDC wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,254 USD je Aktie gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 62,5 Millionen USD gegenüber 61,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,996 USD je Aktie, gegenüber 0,970 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 248,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 248,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at