Barings BDC Aktie
WKN DE: A2JRMB / ISIN: US06759L1035
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Barings BDC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Barings BDC wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,262 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Barings BDC 0,240 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 67,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,04 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 278,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 248,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
