Barings BDC Aktie

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WKN DE: A2JRMB / ISIN: US06759L1035

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Barings BDC präsentiert Quartalsergebnisse

Barings BDC wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,262 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Barings BDC noch 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Barings BDC mit einem Umsatz von insgesamt 63,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,53 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,970 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 253,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 248,8 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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