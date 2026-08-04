Barings BDC Aktie
WKN DE: A2JRMB / ISIN: US06759L1035
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Barings BDC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Barings BDC wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,245 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 60,9 Millionen USD gegenüber 58,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,983 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,970 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 244,9 Millionen USD, gegenüber 248,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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